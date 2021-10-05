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Вторник, 5 октября, 2021
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Народные приметы 6 октября: что нельзя и что нужно делать в день мученицы Ираиды

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Народные приметы 6 октября: что нельзя и что нужно делать в день мученицы Ираиды

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6 октября православная церковь вспоминает мученицу Ираиду. Она пожертвовала себя за Христову веру и погибла в страшных пытках. Подвиг Ираиды наши предки закрепили и в народном календаре.

На Ираиду принято готовить дом к зиме. Мужчины утепляли стены своих жилищ, топили печь. Женщины доставали из сундуков тëплые вещи, а на обед готовили «заливушки» – лепëшки из молока, яиц и картофеля.

Что нельзя и что нужно делать 6 октября? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты дня мученицы Ираиды

Считалось, что особой ценностью сегодня обладает речная вода. Крестьяне шли к рекам, умывались и загадывали желания. Считалось, что они сбываются до Рождества.

6 октября нельзя сквернословить. Недобрыми словами можно отогнать от себя удачу.

Молодые девушки сегодня шли на заготовку рябины. Считалось, что собранная молодыми руками ягода принесёт здоровье и энергию.

Народные приметы 6 октября

  • Если в лесу нет грибов, то зима будет суровой;
  • Улетели гуси – к наступлению холодов;
  • Петух начал петь ночью? Быть утром ненастью;
  • Вороны селятся в гнëзда недалеко от дома? Это к беде.

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