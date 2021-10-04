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Понедельник, 4 октября, 2021
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Народные приметы 5 октября: что нельзя и что нужно делать в Фокин день

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Народные приметы 5 октября: что нельзя и что нужно делать в Фокин день

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5 октября в народном календаре Фокин день. В эту дату наши предки опасались ветров. Считалось, что они приносят болезни и несчастья. Кроме того, по ветру гадали. По его направлению можно было предсказать погоду на будущую зиму.

Что нельзя и что нужно делать в Фокин день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 5 октября

Не к добру – встретить в лесу старика с лукошком. Бытует мнение, что сам леший оборачивается в человека и бродит по своим владениям. Чтобы не стать его жертвой, нужно немедленно покинуть лес.

Не стоит сегодня есть рыбу. А ещë лучше не ходить на рыбалку и не покупать рыбу в магазине. Можно навлечь на себя несчастья.

Откажитесь от шумных посиделок. Они, скорее всего, закончатся крупной ссорой.

Сегодня необходимо следить за ветром. Если он тихий и тëплый – зима будет мягкой. Если сильным и холодным – ожидаются суровые морозы.

5 октября наши пращуры чтили осину. Из неё изготавливали обереги в виде крестов и расставляли по дому. Считалось, что они могут уберечь человека от хворей и напастей.

Есть запрет на сжигание листвы в Фокин день. Чтобы не случилось большой трагедии, лучше отложить эту затею на другую дату.

Народные приметы 5 октября

  • Если не опал ещё лист берëзовый, зима начнётся нескоро;
  • Если черëмуха и клëн потеряли листву, на Покров будут сильные заморозки;
  • Сильный туман утром сулит большие снега зимой;
  • Если на деревьях много шишек, будет следующий год плодородными.

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