Народные приметы 5 июня: что нельзя и что можно делать на Леонтия-огуречника

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Дата 5 июня в народном календаре отмечена как день Леонтия-огуречника или Леонтия-конопляника. Это отсылка к личности святителя Леонтия, епископа Ростовского, обретение мощей которого отмечают именно в этот день.

5 июня наши предки заканчивали высаживать огурцы и засеивать конопляные поля. Люди верили: если решить эти задачи до Леонтьева дня, урожай будет хороший.

Большинство народных примет связаны именно с погодой. Наши пращуры следили за ней, чтобы понять, каким будет лето. Кроме того, они совершали определённые обряды, чтобы привлечь в дом достаток, и соблюдали некоторые запреты, чтобы не навлечь на себя беду.

Что можно и что нельзя делать в день Леонтия-огурченика? К каким приметам стоит прислушаться?

Что нельзя и что можно делать 5 июня 2021 года

Сегодня категорически нельзя заниматься чем-то, кроме огородных дел. Не стоит делать ремонт, убирать и готовить. Откажитесь от идеи поездки за покупками, вряд ли она обернётся удачно. Все силы стоит бросить на то, чтобы высадить огурцы. Ваши труды через некоторое время будут вознаграждены хорошими и сочными плодами.

Не пользуйтесь расчёской, на которой остались чужие волосы. Они передадут вам чужие заботы, горести и болезни.

Для сегодняшнего дня существовал ещё один запрет. Ни в коем случае нельзя наблюдать за чужой работой. Праздного зеваку охватят беды и несчастья, урожай у него не удастся, а семейство весь год будет страдать от всякого рода болезней.

Народные приметы 5 июня

Много мух и комаров – к сухому лету;

Туман по земле стелется плотным одеялом? Быть ненастью;

Появились оводья? Урожай будет богатый;

Если в этот день на свет появился ребёнок, быть ему счастливым и удачливым;

Боярышник пышит цветом к суровой зиме;

Жуки жужжат звучно – к хорошему солнечному деньку;

Если утром пахнет влагой и свежей травой – день будет погожий;

Огурцы, посаженные на грядку 5 июня, отлично подходят для засола;

Много по земле ползает муравьёв – к сухим денькам;

После восхода солнца душно и тихо если, быть ливню с градом.

Традиции дня Леонтия-конопляника

Наши предки перед тем, как сеять 5 июня коноплю, складывали зёрна в яйцо, желательно пасхальное, и приговаривали: Роди, Боже, конопли белые, как яйцо. Затем это яйцо закапывали в землю.

Перед полевыми работами все члены семьи завтракали, как правило, яйцами. Яичную скорлупу ни в коем случае не выкидывали. Её складывали в конопляный мешочек, размельчали и рассыпали по полю. Считалось, что этот нехитрый обряд поспособствует хорошему урожаю.

Кстати, коноплю сеяли всегда босяком и молча. А некоторые и вовсе завязывали глаза. Чтобы конопля была густая, сеял её мужчина с самой густой бородой в семье.

Рассказывать свои сны в это день считалось плохой приметой. Мало того, что они не сбудутся, так ещё и навлекут на человека большие неприятности. Если вдруг снился плохой сон, нужно было встать пораньше и пробежаться по росистой траве.