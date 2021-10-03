Народные приметы 4 октября: что нельзя и что нужно делать в день Кондрата

4 октября в народном календаре день Кондрата. Какие традиции и приметы существуют для этой даты?
Традиции и запреты 4 октября
В этот день нельзя сидеть без дела. Считалось, что праздность может навлечь на человека много несчастий.
Сегодня завершается подготовка к зиме. Если не успеть до 4 октября завершить летние дела, следующий год окажется для семейства неудачным.
4 октября нельзя давать никому деньги в долг. Вернуть их вряд ли удастся.
4 октября наши предки опасались гладить кошек. Считалось, что они разносят в этот день несчастья.
Народные приметы 4 октября
- Утренние заморозки предвещают суровую зиму;
- Если листья не опадают, значит, зима будет тëплой.