Народные приметы 30 октября: что нельзя и что нужно делать на Осия Колесника

30 октября православные христиане чтят пророка Осия – одного из двенадцати меньших пророков. Всю свою жизнь он посвятил исполнению воли Господа и умер в глубокой старости.

В народной традиции день памяти Осия связан с окончательным отступлением осени и приходом зимы. Осий Грязник, Осий Осенний, Осий Колесник – так называли этот праздник наши предки.

Рассказываем, с какими приметами связан этот день. Что нельзя и что нужно сегодня делать?

Традиции и запреты 30 октября

В тридцатый день октября наши предки уделяли особое внимание колёсам. Отсюда и название праздника – Колесник. Нужно помыть колёса телег, проверить их исправность. А ещё – подготовить к зиме сани.

По скрипу колёса определяли, каким будет будущее лето. Если колёса скрипели тихо, то ожидается хороший урожай зерновых. Если громко – будет много овощей, фруктов и ягод.

Запрещается в этот день ходить в баню. Это считается плохой приметой.

Народные приметы 30 октября

Ворона каркает на сухом дереве – к сильным ночным морозам;

Домашние животные в этот день спят – к теплу;

Туман по полю стелется – к снегопаду;