Народные приметы 3 октября: что нельзя и что нужно делать в Астфьев день

3 октября в народном календаре – Астафьев день. По-другому его называют Ветряком. Издревле этот день считался энергетически тяжёлым. Народ следил за ветром и определял погоду на будущую зиму.

Что нельзя и что нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 3 октября

Сегодня ни в коем случае нельзя подбирать шишки с земли. Они могут навлечь на человека беды и несчастья.

Нельзя после мытья рук стряхивать воду. Если ослушаться этого запрета, можно привлечь нечистую силу.

Ни в коем случае нельзя брать у соседей взаймы кухонные приборы и еду. С ними можно занести в жилище злых духов.

Не принимайте и не дарите подарки – они принесут в вашу жизнь несчастья.

Если позволяет погода, стоит просушить постельное бельё и одежду на улице. Считается, что таким образом можно выгнать из вещей негатив.

Народные приметы 3 октября

Если на земле много желудей, зима будет снежной;

Если солнечным выдался день, то следующая неделя будет дождливой;