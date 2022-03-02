-9.6 C
Рязань
Среда, 2 марта, 2022

Народные приметы 3 марта: почему птица овсянка сегодня приносит удачу?

spot_img
На главнуюНовости мира

Народные приметы 3 марта: почему птица овсянка сегодня приносит удачу?

7info7

3 марта в народном календаре праздник Ярилы с овсянкой. Не случайно наши дальние предки вместе с владыкой солнца Ярилой вспоминали маленькую птичку. Она до сих пор считается предвестницей скорого тепла, и, следовательно, несёт много радости и счастья.

- Реклама -

Что нужно делать 3 марта, чтобы привлечь в жизнь счастье? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 3 марта

Традиционно в день овсянки хозяйки выпекали печенья, которыми угощали домодачцев. Также нужно разложить их во дворе — чтобы птицы могли полакомиться.

Хорошая традиция — топить весенний снег. Считалось, что он дарит очищение и радость. Талой водой часто умывались девушки. Такой ритуал помогает сохранить молодость и красоту.

- Реклама -

Крестьяне 3 марта начинали подготовку к весенне-полевым работам. Мужчины начинали чинить инструменты и проверяли зерно.

Если встретить день овсянки в плохом настроении, весь год в жизни будут происходит неприятные события.

Народные приметы 3 марта

  • Если на праздник овсянки уже очень сухо, лето будет погожим и жарким;
  • Звёзды в ночь на 3 марта ярко мерцают в небе — к сильным холодам;
  • Туман на полях сулит хороший урожай.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Перми матерый уголовник совратил влюбившуюся в него 14-летнюю девочку
Комментарии для сайта Cackle
spot_img