Народные приметы 26 января: что можно и нельзя делать в Ермилов день

26 января православная церковь вспоминает святого Ермила, диакона Сингидона (ныне – Белград). За веру во Христа он был приговорён к тюремному заключению. В тюрьме святого подвергали страшным мукам и истязаниям, но он так и не отрёкся от своих убеждений. Погиб мученической смертью в водах Дуная. За смертью Ермила последовала ещё одна жертва. Тюремный страж Стратоник был тайным христианином и сблизился с Ермилом во время его заключения. Когда он стал свидетелем страданий, которые выпали на долю друга, Стратоник не смог сдержать слёз. В итоге его уличили в христовой вере и также утопили в Дунае. Мощи святых были обретены верующими на берегу реки и захоронены недалеко от Сингидона.

В народной традиции этот день называют Ермиловым или Ерёминым. Наши предки поговаривали: Ерёма на печи сидит, а кошка в печурке. В этот день особенное отношение проявляли к домашним животным, особенно к кошкам. Считалось, что они самые чувствительные к изменениям погоды. Поэтому кошек просили о прогнозах.

Что можно и что нельзя делать в Ерёмин день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 26 января

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Если в доме был больной человек, то в Ерёмин день его сажали на то место, где любит спать кошка. Считалось, что этот ритуал ускорит выздоровление.

Также кошку клали в колыбель малыша перед сном. Считалось, что животное уносит с собой дурные сны и болезни.

А вот тот, кто на Ерёму рядом с кошкой уснёт, тот рассудок потеряет.

Народные приметы 26 января

Если трещит лес, то морозы продлятся ещё долго. А шумит лес – к оттепели;

Если кот прячет морду в лапы – жди похолодания. А если лижет лапу – день ожидается солнечный и погожий;

Кто в этот день подаст семь милостынь, тому простятся семь грехов.

Именины 26 января

Именины 26 января отмечают Афанасий, Максим, Никифор, Никодим, Пахом, Пётр, Яков.

Значение снов 26 января

Сны увиденные в ночь на 26 января пустые, не стоит придавать им значение.