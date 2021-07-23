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Пятница, 23 июля, 2021
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Народные приметы 24 июля: Что можно, а что нельзя делать в Ольгин день

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Народные приметы 24 июля: Что можно, а что нельзя делать в Ольгин день
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24 июля отмечают именины Ольги. Девочек, родившихся в этот день, можно назвать этим прекрасным русским именем.

В этот день нужно собирать в лесу грибы и ягоды и наблюдать за созвездием Большой Медведицы, которая укажет, каким будет остаток года.

Если созвездие видно чётко и оно близко к земле, то будет поздняя осень и бабье лето продлиться долго. Если вечером много мошкары, то год будет хлебным.

В этот день нельзя свататься, назначать дату свадьбы, заниматься стиркой.

Если в этот день рыбак будет принимать постную пищу, то на следующий судьба подарит хороший клёв.

Охотникам рекомендуется 24 июля чистить ружья и навести порядок в снастях.

А рождённым в этот день запрещено усаживать за стол 24 гостя.

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