Народные приметы 24 июля: Что можно, а что нельзя делать в Ольгин день

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24 июля отмечают именины Ольги. Девочек, родившихся в этот день, можно назвать этим прекрасным русским именем.

В этот день нужно собирать в лесу грибы и ягоды и наблюдать за созвездием Большой Медведицы, которая укажет, каким будет остаток года.

Если созвездие видно чётко и оно близко к земле, то будет поздняя осень и бабье лето продлиться долго. Если вечером много мошкары, то год будет хлебным.

В этот день нельзя свататься, назначать дату свадьбы, заниматься стиркой.

Если в этот день рыбак будет принимать постную пищу, то на следующий судьба подарит хороший клёв.

Охотникам рекомендуется 24 июля чистить ружья и навести порядок в снастях.

А рождённым в этот день запрещено усаживать за стол 24 гостя.