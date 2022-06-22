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Среда, 22 июня, 2022

Народные приметы 23 июня – что нельзя и нужно делать

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Народные приметы 23 июня – что нельзя и нужно делать

23 июня православная церковь вспоминает священномученика Тимофея. Тимофей был епископом города Пруссы, обратил в веру многих язычников. За убеждения святого бросили в темницу, а затем казнили.

Народные приметы 23 июня – что нельзя и нужно делать

Наши предки верили, что в этот день происходят различные предвещающие плохое знамения. Поэтому принято было следить за любыми изменениями погоды.

Считалось, если 23 июня обознался на улице, то скоро в семье кто-то выйдет замуж или умрёт. Если в Тимофеев день появилась на теле родинка – жди болезнь.

23 июня ни в коем случае нельзя сидеть дома в одиночестве. Можно нарваться на большие неприятности.

Нельзя жадничать, иначе не будет денег. Также не стоит перекладывать на других свою работу – случатся большие неприятности.

Народные приметы 23 июня

  • Если на небе появились вслед за белыми облаками тёмные, выпадет град;
  • Радуга 23 июня сулит голодный год.
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