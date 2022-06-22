Народные приметы 23 июня – что нельзя и нужно делать

23 июня православная церковь вспоминает священномученика Тимофея. Тимофей был епископом города Пруссы, обратил в веру многих язычников. За убеждения святого бросили в темницу, а затем казнили.

Наши предки верили, что в этот день происходят различные предвещающие плохое знамения. Поэтому принято было следить за любыми изменениями погоды.

Считалось, если 23 июня обознался на улице, то скоро в семье кто-то выйдет замуж или умрёт. Если в Тимофеев день появилась на теле родинка – жди болезнь.

23 июня ни в коем случае нельзя сидеть дома в одиночестве. Можно нарваться на большие неприятности.

Нельзя жадничать, иначе не будет денег. Также не стоит перекладывать на других свою работу – случатся большие неприятности.

Народные приметы 23 июня

Если на небе появились вслед за белыми облаками тёмные, выпадет град;