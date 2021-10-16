Народные приметы 17 октября: что нельзя и что нужно делать в Ерофеев день

17 октября православная церковь чтить память священномученика Иерофея, епископа Афинского. В народной традиции этот день неразрывно связывают с наступлением холодов. А ещё есть поверье, что 17 октября начинает буйствовать лесная нечисть.

С Ерофея лес лиственную шубу снимает, снежную надевает. Именно так говорили наши предки об этом дне. Какие ещё традиции существуют для этого праздника? Что можно и что нельзя делать? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты Ерофеева дня

17 октября ни в коем случае нельзя ходить в лес. Если в этот день человеку на его пути встретится леший, не избежать тяжёлых последствий. Лесной дух может обернуться медведем и переломать встречному все кости.

Не стоит выполнять никакую работу за пределами своего подворья. Наши предки верили, что нечисть 17 октября подглядывает за людьми и насылает проклятья на тех, кто нарушает этот запрет.

На Ерофея ни в коем случае нельзя играть свадьбы. Брак, оформленный в эту дату, сулит разлад и крупные ссоры.

Народные приметы 17 октября

Если ночью заморозки, значит, зима установится в ноябре;

У белки изменился цвет шубки — к наступающим сильным холодам;

Снег на Ерофеев день принесёт счастье.

Рождённые 17 октября

Люди, рождённые 17 октября, импульсивные и эмоциональные. Они достигают больших успехов в творческой деятельности.