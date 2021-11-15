Народные приметы 16 ноября: что нельзя и нужно делать в день Анны Холодно

Православная церковь 16 ноября вспоминает Анну Всеволодовну – дочь киевского князя Всеволода Ярославовича, сестру Владимира Мономаха. Родители хотели отдать её в жёны византийскому принцу, но судьба девушки сложилась иначе. Всю свою жизнь она посвятила служению Богу.

Специально для Анны Всеволодовны был построен монастырь, где она стала игуменьей. Свою праведную жизнь Анна посвятила обучению девушек грамоте, ремёслам и пению – при монастыре была открыта первая в Европе школа для девушек.

В народной традиции день памяти Анны Всеволодовны также нашёл своё отражение. День 16 ноября носит название Анны Холодной. С ним связаны различные поверья и заветы, многие из которых дошли до наших дней.

Анна холодная – зима голодная, — поговаривали наши предки, предвкушая наступление сложного времени года. Что нельзя и что нужно делать в эту дату? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 16 ноября

Существовала традиция лакомиться 16 ноября замороженными ягодами. Из них варили кисели, компоты. Их использовали в приготовлении начинки для пирогов.

Женщины традиционно занимались рукоделием – к зиме надо было подготовить тёплые вещи.

16 ноября наши предки отправлялись знахарям, потому что верили в особую силу заговора. Считалось, что сегодня могут излечиться даже те, кто страдает серьёзными хроническими заболеваниями. Правда, за работу знахаря нужно хорошо отблагодарить, иначе чуда не случится.

Наши пращуры считали, что на Анну Холодную на землю спускается нечистая сила и следит за людьми. Чтобы не привлечь к себе злого духа, нужно тихо разговаривать и скромно себя вести. Особо боязливые в этот день даже не выходили из дома.

Беременным женщинам сегодня запрещается работать. В противном случае будет мучать сильная головная боль.

Народные приметы 16 ноября

Снег пошёл на Анну Холодную – к морозной зиме;

Если несколько день льёт дождь, а на Анну усиливается, тёплой погоды в ближайшее время не будет;

По звёздам можно определить, сколько тёплых дней будет в следующем году. Чем больше звёзд, тем больше тёплых дней.

Ветер дует – к пасмурной и дождливой погод.

Рождённые 16 ноября

Те, кто родился 16 ноября, умеют заслужить авторитет, обладают мудростью и прозорливостью. Зачастую эти люди «идут по головам» и не обращают внимание на чужие проблемы.

Именины 16 ноября отмечают Александр, Василий, Владимир, Георгий, Егор, Иван, Илья, Анна, Евдокия, Светлана (Фотиния).

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