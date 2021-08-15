26.6 C
Рязань
Воскресенье, 15 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Народные приметы 16 августа: что нельзя и что можно делать в день Антона Вихровея

7info7
Народные приметы 16 августа: что нельзя и что можно делать в день Антона Вихровея
- Advertisement -

16 августа в народном календаре отмечен как праздник Антона Вихровея. Церковь в этот день вспоминает Антония Римлянина, который прославился своими чудесами.

А ещё этот день называли Антонием-малинником. Считалось, что 16 августа полностью сходила малина и созревала ежевика. Наши предки специально шли в леса в поисках красных ягод: поздняя малина, якобы, приносит много здоровья и большую удачу.

Что нельзя и что можно делать в день Антона Вихровея? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 16 августа

Считается, что на Антона Вихровея ни в коем случае нельзя убираться дома. Если вдруг надумали подмести или вытереть пыль, ваш кошелëк со временем может остаться пустым.

16 августа ни в коем случае нельзя открывать окна дома. Антон Вихровей приносит с собой холодные осенние ветра, которые могут принести в семью болезни и несчастья.

Народные приметы 16 августа

  • Какая погода на Антона Вихровея, таким и будет ноябрь;
  • К скорому наступлению холодов линяют куры и утки;
  • Если 16 августа идёт дождь, то непогода задержится на неделю вперëд;
  • Облака собираются на небе – к вечерним и ночным холодам.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]