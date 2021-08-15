Народные приметы 16 августа: что нельзя и что можно делать в день Антона Вихровея

16 августа в народном календаре отмечен как праздник Антона Вихровея. Церковь в этот день вспоминает Антония Римлянина, который прославился своими чудесами.
А ещё этот день называли Антонием-малинником. Считалось, что 16 августа полностью сходила малина и созревала ежевика. Наши предки специально шли в леса в поисках красных ягод: поздняя малина, якобы, приносит много здоровья и большую удачу.
Что нельзя и что можно делать в день Антона Вихровея? К каким приметам стоит прислушаться?
Традиции и запреты 16 августа
Считается, что на Антона Вихровея ни в коем случае нельзя убираться дома. Если вдруг надумали подмести или вытереть пыль, ваш кошелëк со временем может остаться пустым.
16 августа ни в коем случае нельзя открывать окна дома. Антон Вихровей приносит с собой холодные осенние ветра, которые могут принести в семью болезни и несчастья.
Народные приметы 16 августа
- Какая погода на Антона Вихровея, таким и будет ноябрь;
- К скорому наступлению холодов линяют куры и утки;
- Если 16 августа идёт дождь, то непогода задержится на неделю вперëд;
- Облака собираются на небе – к вечерним и ночным холодам.