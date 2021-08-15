Народные приметы 16 августа: что нельзя и что можно делать в день Антона Вихровея

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16 августа в народном календаре отмечен как праздник Антона Вихровея. Церковь в этот день вспоминает Антония Римлянина, который прославился своими чудесами.

А ещё этот день называли Антонием-малинником. Считалось, что 16 августа полностью сходила малина и созревала ежевика. Наши предки специально шли в леса в поисках красных ягод: поздняя малина, якобы, приносит много здоровья и большую удачу.

Что нельзя и что можно делать в день Антона Вихровея? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 16 августа

Считается, что на Антона Вихровея ни в коем случае нельзя убираться дома. Если вдруг надумали подмести или вытереть пыль, ваш кошелëк со временем может остаться пустым.

16 августа ни в коем случае нельзя открывать окна дома. Антон Вихровей приносит с собой холодные осенние ветра, которые могут принести в семью болезни и несчастья.

Народные приметы 16 августа

Какая погода на Антона Вихровея, таким и будет ноябрь;

К скорому наступлению холодов линяют куры и утки;

Если 16 августа идёт дождь, то непогода задержится на неделю вперëд;