Народные приметы 16 апреля: что нельзя и что можно делать в день Никиты Водопола

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16 апреля духовенство чтит память преподобного Никиты. Говорят, что святой всегда защищал самых слабых, особенно детей, больных и тех, кто находился в состоянии депрессии. Что нельзя и что можно делать в день Никиты Водопола? К каким приметам лучше прислушаться?

Что можно и что нельзя делать?

В этот день наши предки угощали водяного, который проснулся после зимней спячки. А он, как известно, ужасно любит супы, борщи, солянки и другую жидкую пищу. Чтобы не злить хозяина водоёмов, в этот день народ готовил пироги с картофельной или капустной начинкой.

С пустыми руками 16 апреля лучше не подходит близко к водоёмам. Водяному это может не понравиться, и тогда он затянет в водяную пучину, откуда ещё никто не выбирался. Чтобы не злить водяного духа, наши предки никогда не шумели в этот день рядом с реками, озёрами и прудами.

Запрещается смотреть 16 апреля на драку собак и кошек, в противном случае в доме будет крупная ссора. А ещё не стоит проливать воду на стол. Это сулит большую ошибку. Если же вода случайно пролилась на стол, то нельзя в ближайшее время принимать серьёзные решения.

В этот день для умывания лучше всего использовать воду, которая отстоялась. После процедур лучше её вылить под молодое дерево. Говорят, что так человек станет счастливее, энергичнее, и к нему придет большая финансовая удача.

Приметы 16 апреля

Если в это время ещё лёд не растаял, то рыбакам весь год не будет везти с уловом.

Дождь пошёл — весна будет долгой и ненастной.

Длительные раскаты грома в это время — жди плохую погоду.

Ветер подул с севера, жди дожди.

После первого грома стало холодно, значит, лето будет холодным.

В этот день увидел стаю птиц — жди сильный ветер.

Лошадь храпеть начала — жди ненастья, а если голову вверх запрокидывает, будет дождь.