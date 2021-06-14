Народные приметы 15 июня: что нельзя и что можно делать в Никифоров день

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В календаре наших предков день 15 июня был отмечен как Никифоров день. На Никифора они придерживались одного очень важного запрета — нельзя ни о чём переговариваться и вести деловые разговоры. Считалось, что если ослушаться этого завета, сделка провалится и принесёт несчастье, беды и финансовый крах.

Что ещё нельзя делать в Никифоров день и что можно? К каким приметам стоит прислушаться?

Что нельзя и что можно делать 15 июня?

Представительницам слабого пола запрещается в этот день подметать. Вместе с сором из дома можно ненароком вынести благополучие и финансовую стабильность. Не стоит также пылесосить. Отложите эти дела на другой день.

15 июня нельзя горевать и оплакивать тех, кто ушёл из этого мира. В противном случае усопшие будут страдать в ином мире и приходить во снах. В Никифоров день старайтесь вспоминать только хорошее. Стоит также воздержаться от походов на кладбище.

Нельзя на Никифора купаться в открытых водоёмах. Нельзя также стирать в них и полоскать бельё. Считается, что в этот день промышляют русалки и водяные духи. Зевак они могут околдовать, соблазнить и забрать с собой в водяное царство.

Беременным женщинам не стоит сегодня ходить за покупками. Людские молвы, сплетни и лишние взгляды могут привести к проблемам с рождением ребёнка. Малыш может появиться раньше времени или вовсе умереть при родах.

Сегодня не стоит уделять много времени своей причёске. Волосы лучше убрать под платок или косынку. В противном случае в них могут запутаться злые слова завистниц.

Также сегодня не стоит ходить на охоту. Те, кто ослушается этого завета, могут нарваться на голодного зверя.

Народные приметы 15 июня

Солнце в этот день светит ярче обычного? До конца месяца погода будет хорошая;

Туман появился после восхода солнца? К погожим денькам;

Если слышишь, как вороны каркают в Никифоров день, быть холодам;

Сколько увидел птиц в небе — столько хороших новостей ждёт тебя;

Если дождь 15 июня, урожай зерновых в этом году будет плохим. Если светит солнце, урожай будет хорошим;

Пауки спрятались — грядёт сильный ветер;