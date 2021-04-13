Народные приметы 14 апреля: что нельзя и что можно делать в день Марьи-зажги снега

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14 апреля вспоминают преподобную Марию Египетскую. Что можно и что нельзя делать в этот день Марьи-зажги снега? К каким народным приметам стоит прислушаться?

Что можно и что нельзя делать?

14 апреля в народе часто называли еще «пустые щи». Связанно это с тем, что к этому времени запас капусты подходил к концу. В этот день существуют определенные запреты, которые нужно обязательно соблюдать. Ни в коем случае нельзя переедать и пересаливать пищу. Иначе скоро придется лить горькие слезы.

Не стоит хлеб резать ножом, тот, кто ослушается, может «отрезать» от себя близкого друга.

Стоит 14 апреля избегать ссор, особенно конфликтов с членами семьи. Кто поругается, тот уже не помирится. Нельзя проводить день вдали от семьи, а то пути больше не пересекутся. Нельзя ссориться, браниться, ругаться, сквернословить и клеветать.

Строго нельзя оставлять вход в жилище грязным. Дверь обязательно нужно помыть, иначе нечисть проникнет в дом и принесёт много несчастья.

Приметы 14 апреля

Если разливалось в Марьин день много воды, то стоит готовиться к хорошему сенокосу и разнотравью.

Если в ночь на 14 апреля небо было ясным, чистым и звездным, то ожидался хороший и щедрый урожай, а ночное небо, затянутое тучами, предвещало теплую погоду на следующий день.

На приближение непогоды указывали домашние животные, которые громко кричали.

Гроза в конце второй недели апреля считалась неблагоприятным знаком: лето предстояло засушливое.

Если глухие раскаты грома стали слышны только к вечеру 14 апреля, то ожидали погоду солнечную и теплую на ближайшие дни.

Молнии, сверкающие без раскатов грома, обещали жаркое и сухое лето.

Обращали внимание и на состояние льда на реках: если лед сходил совсем или остался в небольшом количестве около берега, ожидать следовало тяжелый неурожайный год.

Синие облака, плывущие по небу, обещали теплую, но влажную погоду.

Если пчелы в этот день вылетали из ульев и кружили над ними дружным роем, ожидали раннюю весну.