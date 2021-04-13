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Вторник, 13 апреля, 2021
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Народные приметы 14 апреля: что нельзя и что можно делать в день Марьи-зажги снега

7info7
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14 апреля вспоминают преподобную Марию Египетскую. Что можно и что нельзя делать в этот день Марьи-зажги снега? К каким народным приметам стоит прислушаться?

Что можно и что нельзя делать?

14 апреля в народе часто называли еще «пустые щи». Связанно это с тем, что к этому времени запас капусты подходил к концу. В этот день существуют определенные запреты, которые нужно обязательно соблюдать. Ни в коем случае нельзя переедать и пересаливать пищу. Иначе скоро придется лить горькие слезы.

Не стоит хлеб резать ножом, тот, кто ослушается, может «отрезать» от себя близкого друга.

Стоит 14 апреля избегать ссор, особенно конфликтов с членами семьи. Кто поругается, тот уже не помирится. Нельзя проводить день вдали от семьи, а то пути больше не пересекутся. Нельзя ссориться, браниться, ругаться, сквернословить и клеветать.

Строго нельзя оставлять вход в жилище грязным. Дверь обязательно нужно помыть, иначе нечисть проникнет в дом и принесёт много несчастья.

Приметы 14 апреля

  • Если разливалось в Марьин день много воды, то стоит готовиться к хорошему сенокосу и разнотравью.
  • Если в ночь на 14 апреля небо было ясным, чистым и звездным, то ожидался хороший и щедрый урожай, а ночное небо, затянутое тучами, предвещало теплую погоду на следующий день.
  • На приближение непогоды указывали домашние животные, которые громко кричали.
  • Гроза в конце второй недели апреля считалась неблагоприятным знаком: лето предстояло засушливое.
  • Если глухие раскаты грома стали слышны только к вечеру 14 апреля, то ожидали погоду солнечную и теплую на ближайшие дни.
  • Молнии, сверкающие без раскатов грома, обещали жаркое и сухое лето.
  • Обращали внимание и на состояние льда на реках: если лед сходил совсем или остался в небольшом количестве около берега, ожидать следовало тяжелый неурожайный год.
  • Синие облака, плывущие по небу, обещали теплую, но влажную погоду.
  • Если пчелы в этот день вылетали из ульев и кружили над ними дружным роем, ожидали раннюю весну.
  • Если реки начинали разливаться именно к четырнадцатому апреля, то весна ожидалась затяжная, скорого прилета птиц также не стоило ожидать. Сильный разлив рек, в свою очередь, сулил хорошую рыбалку летом, щедрый клев.

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