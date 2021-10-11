Народные приметы 12 октября: что нельзя и что нужно делать на Феофана Милостивого

12 октября православная церковь вспоминает преподобного Феофана. Всю свою жизнь святой проповедовал и совершал благие поступки: подавал милостыню нуждающимся, помогал бедным, пускал в свой дом путников.
В народном календаре этот день называют Феофаном Милостивым. Есть у этой даты и другие названия – Феофан Осеннний, Феофан Отходник. С какими традициями связан этот праздник? Что нельзя и что нужно делать 12 октября?
Традиции и запреты 12 октября
На Феофана наши предки не устраивали торжества. Они тихо молились в своих домах и просили у Господа защиты перед наступающей зимой.
Охотники выходили в эту дату в поля в поисках зайцев. Чем пойманный зверёк был больше, тем удачливее для человека пройдёт год.
Сегодня нельзя много работать. Лучше провести день Феофана Милостивого в молитве и покаянии.
Ни в коем случае нельзя пить алкоголь. Небеса могут разгневаться и наслать на того, кто нарушит этот запрет, большие неприятности.
Народные приметы 12 октября
- Если с утра на полях появился туман, через несколько дней выпадет снег;
- Много звëзд на небе – много дождей пройдёт;
Если на Феофана гремит гром, в ближайшие дни будет тепло;
- Листья падают обратной стороной вверх? Зима будет тëплой и бесснежной;
- Много шишек под ногами – много хороших новостей придëт в вашу жизнь.
Люди, рождённые 12 октября
Люди, родившиеся в этот день, часто бывают эмоциональными и энергичными. Их отличает пытливый ум и желание узнать новое. Именинники 12 октября добиваются успехах в финансовой, юридической сферах.
Именины 12 октября: Иван, Ян.