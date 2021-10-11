Народные приметы 12 октября: что нельзя и что нужно делать на Феофана Милостивого

12 октября православная церковь вспоминает преподобного Феофана. Всю свою жизнь святой проповедовал и совершал благие поступки: подавал милостыню нуждающимся, помогал бедным, пускал в свой дом путников.

В народном календаре этот день называют Феофаном Милостивым. Есть у этой даты и другие названия – Феофан Осеннний, Феофан Отходник. С какими традициями связан этот праздник? Что нельзя и что нужно делать 12 октября?

Традиции и запреты 12 октября

На Феофана наши предки не устраивали торжества. Они тихо молились в своих домах и просили у Господа защиты перед наступающей зимой.

Охотники выходили в эту дату в поля в поисках зайцев. Чем пойманный зверёк был больше, тем удачливее для человека пройдёт год.

Сегодня нельзя много работать. Лучше провести день Феофана Милостивого в молитве и покаянии.

Ни в коем случае нельзя пить алкоголь. Небеса могут разгневаться и наслать на того, кто нарушит этот запрет, большие неприятности.

Народные приметы 12 октября

Если с утра на полях появился туман, через несколько дней выпадет снег;

Много звëзд на небе – много дождей пройдёт;

Если на Феофана гремит гром, в ближайшие дни будет тепло;

Листья падают обратной стороной вверх? Зима будет тëплой и бесснежной;

Много шишек под ногами – много хороших новостей придëт в вашу жизнь.

Люди, рождённые 12 октября

Люди, родившиеся в этот день, часто бывают эмоциональными и энергичными. Их отличает пытливый ум и желание узнать новое. Именинники 12 октября добиваются успехах в финансовой, юридической сферах.

Именины 12 октября: Иван, Ян.