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Народные приметы 11 августа: что нельзя и что можно делать в Калинов день

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Народные приметы 11 августа: что нельзя и что можно делать в Калинов день
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11 августа – Калинов день. Такое название связывают с тем, что сегодня православная церковь вспоминает святого мученика Каллиника Киликийского. Также наше предки верили, что к этому времени начинает поспевать калина. С особым почтением наши предки относились к этой дате. Отсюда и пошли традиции и некоторые запреты.

Что нельзя и что можно делать 11 августа? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и обычаи Калинова дня

Считалось, что 11 августа могут случиться первые заморозки. Всячески старались крестьяне уберечь от них свои посевы. В этот период перелётные птицы отправляют на юг: прекращается их пение, и наступает предчувствие осени.

Сегодня необходимо печь пироги из калины и толочь ягоды в меду. Эта ягода обладает многими полезными свойствами. Наши предки верили, что 11 августа она обладает особой магией.

Девушки, чтобы сохранить молодость и привлекательность, умывались калиновым соком. Чтобы набраться здоровья и сил, в этот день необходимо прислониться к стволу калины. А вот ломать ветви калинового дерева не стоит – можно накликать на себя большие беды.

11 августа – отличное время для сбора грибов, орехов и трав. Считалось, что ночью ведьмы обходят стороной леса.

Народные приметы 11 августа

  • Если день выдался тёплый, осень будет погожей;
  • Если в ночь ударили заморозки — зимой будет очень холодно и снежно;
  • Утренний туман — к плохому урожаю мёда;
  • Много ягод и орехов в лесах сулит хороший урожай зерновых.
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