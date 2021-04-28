Народные приметы 1 мая: что нельзя и что можно делать в день Кузьмы-огородника

- Advertisement -

1 мая – Кузьма-огородник. Много запретов и традиций существует для этого времени. Наши предки верили, что накануне этого дня происходит невероятное – открываются врата в потусторонние миры, и нечисть берёт верх над добром и миром.

Утро 1 мая нужно провести правильно, чтобы не привлечь к себе злые силы. Что нельзя и что можно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Что нельзя и что можно делать в Кузьмин день?

Мужчинам в этот день нельзя появляться на огороде. Если ослушаться этого запрета, то всё, что посажено и посеяно мужчиной, не даст плоды.

1 мая все травы обладают невероятной силой. Обязательно отправляйтесь за ними в леса и поля. Но никто не должен узнать, где именно вы собирали целебные растения. Лучше делать это в одиночестве и молчании. Не стоит напевать песни, шептать, слушать музыку и говорить по телефону. В противном случае всё, что вы набрали, лишится магической пользы, а ещё может навредить.

Не разговаривайте в этот день на повышенных тонах. Иначе трудности и испытания ждут вас на жизненном пути. Постарайтесь отогнать от себя негатив.

Запрещается в этот день играть в азартные игры, участвовать в лотереях. На фортуну можете не надеяться, она вряд ли поможет вам добыть крупный выигрыш.

А ещё не стоит брать с собой зонтик. Если пойдёт дождик, намочите под ним голову. Тогда волос будет мягкий и шелковистый, а мысли ясные.

В этот день запрещается проводить много времени в кровати. Можно проспать всё счастье и удачу.

Народные приметы 1 мая

Погода резко меняется – значит, жди засушливого лета;

Скот пьёт много воды – это к хорошему урожаю летом;

Увидел одну звезду на чистом небосводе – это к удаче;

Если дождь пошёл – значит, погода сильно поменяется в ближайшие дни;

Если в первый день мая тепло, жди в конце месяца похолодания;

Урожай сморчков весной к хорошему урожаю проса и гречихи;

Если лес опушится перед тем, как кукушка начинает куковать, стоит ждать урожайного года.