Наркомания — это тяжёлое психическое заболевание, которое начинается со случайного или принудительного приёма наркотика с последующим формированием привычки — систематического его употребления и развитием непреодолимого влечения к постоянному приёму, то есть наркотической зависимости организма человека. Кроме наркотиков серьезную угрозу представляют и отдельные психотропные средства, которые оказывают такое же сильное действие на центральную нервную систему. Наркомания представляет угрозу жизни и здоровью не только для отдельного человека. Она представляет опасность для всего общества.

Чем опасна наркомания, рассказал заведующий отделением профилактики наркологических расстройств ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер» Андрей Владимирович Тарасов.

— Начнем с того, что объективно и субъективно наркоманы плохие работники, как в физическом, так и в моральном отношении. Физическое состояние организма неудовлетворительное, а мысли только о том, как достать очередную дозу. Отсюда вывод: большинство наркоманов не работают, они не способны к трудовой деятельности, находясь в наркотическом опьянении.

— Какие еще последствия несут люди, больные наркоманией, для общества?

Большой материальный и моральный ущерб приносят путем причинения несчастных случаев на транспорте и на производстве. При поиске средств для приобретения наркотических веществ они готовы на любые поступки и правонарушения.

— Какое влияние наркомания оказывает на родных и близких?

Наркоманы создают невыносимые условия для своей семьи и близких. Они лишают родных нормальной жизни, совершают преступления по отношению к своим детям. А употребление наркотиков во время беременности отравляет ребенка.

Кроме того, наркоманы, деградируют как физически, так и морально. При этом для жизни у них отведён короткий срок. Они представляет опасность не только для отдельного человека, но и здоровья нации в целом, так как в свой круг пытается втянуть других людей.

В современном мире социальные условия толкают человека в призрачный мир иллюзий, вызываемый наркотиками, которые порой считают «суррогатами счастья». Применяя наркотики, человек пытается уйти от невзгод — то ли по слабости духа, то ли по неспособности преодолеть их, но получается наоборот.

Но выход есть. В ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер» работает «телефон доверия»: 8 (4912) 25-95-27. При звонке на этот номер из любого населённого пункта Рязанской области вы можете получить бесплатную анонимную консультативную помощь квалифицированных специалистов по вопросам профилактики, диагностики, лечения алкогольной и наркотической зависимости, а также по вопросам созависимости и детско-родительских отношений. Время работы телефона доверия пн-пт с 8:00 до 20:00.