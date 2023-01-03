Вторник, 3 января, 2023
Татьяна Проводина

Наряд ППСП задержал мужчину, отобравшего золотую серьгу у рязанки

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали на улице Рязани подозреваемого в ограблении 39-летней местной жительницы. Подробности привели в региональном главке МВД.

Жительница областного центра рассказала полицейским, что в квартире мужчина отобрал у неё золотую серьгу и скрылся. По описанию заявительницы была составлена ориентировка на розыск подозреваемого. Её разослали всем нарядам ППСП, курсирующим в городе.

Вскоре наряд отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области на улице Энгельса заметил прохожего, подходящего под ориентировку.

Подозреваемого остановили и препроводили в отдел полиции. Как выяснили оперативники угрозыска ОМВД по Московскому району Рязани, этот 41-летний местный житель причастен к ограблению. Его задержали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о грабеже.

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