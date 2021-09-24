Найденный мертвым глава СК по Пермскому краю оставил предсмертную записку

Глава следственного управления СК по Пермскому краю Сергей Сарапульцев накануне гибели оставил предсмертную записку, пишет газета «Коммерсант».

В ней следователь заявил, что «пожил достаточно», и обратился к Богу.

«Прости меня, грешного, за все прегрешения мои, вольные и невольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чем — то тебе ведомо. Помилуй меня, раба твоего недостойного», — написал Сарапульцев.

Ранее Сарапульцева нашла дома мертвым его жена. По предварительной версии, следователь покончил с собой, по данному факту проводится процессуальная проверка.