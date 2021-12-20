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Понедельник, 20 декабря, 2021
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Найден мертвым депутат, выложивший трупами птиц надпись «Чукотка-2021»

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Вечером 19 декабря в своем офисе обнаружили мертвым депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко, пишет МК.

По одной из версий, парламентарий покончил с собой. По факту случившегося проводится проверка. По предварительным данным, речь идет об огнестрельном ранении.

Ранее Крамаренко оказался в центре скандала после публикации фотографии, на которой она позирует с ружьем. При этом на фоне видна надпись «Чукотка-2021», выложенная трупами полутора сотен птиц.

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Ущерб составил свыше 700 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили дело о незаконной охоте.

Крамаренко пытался оправдаться, говоря, что фото отредактировано при помощи фотошопа, и на них якобы изображены перьевые чучела птиц для охотников.

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