Начальник УГИБДД Рязанской области обратился к водителям

Начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области Сергей Романов обратился к водителям с призывом не допускать управления транспортом в состоянии опьянения.

— «Управление транспортным средством в состоянии опьянения — одно из самых опасных нарушений ПДД. Человек под воздействием алкоголя или наркотиков не способен в полной мере контролировать свои действия. Реакция на такие вещества у каждого разная, но и агрессивное, и чрезмерно расслабленное состояние одинаково опасны за рулем. Многие водители не осознают степень угрозы, которую создают, садясь пьяными за руль», — подчеркнул Сергей Романов.

Госавтоинспекция призывает общественность поддержать идею трезвого вождения и обращается к жителям и гостям Рязанской области с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем.

Уважаемые участники дорожного движения! Помните: водитель, который садится за руль в состоянии опьянения, становится потенциальным преступником.