Начались съёмки криминального триллера «Тоннель» с Елизаветой Боярской и Сергеем Гилевым

Студия KIONFILM, кинокомпания Team Films и телеканал НТВ объявили о начале съёмок сериала «Тоннель» (16+) — криминального триллера, действие которого разворачивается на границе с Финляндией. Главную роль в проекте исполняет Елизавета Боярская, также в каст вошли Сергей Гилев, Даниил Страхов и Таисья Калинина.

Режиссёром сериала выступила Флюза Фархшатова, сценарий написали Анастасия Кузнецова, Роман Жигалов и Владимир Измайлов.

Сюжет

Главная героиня — принципиальная таможенница Света Суворова (Елизавета Боярская), известная своей неподкупностью. В маленьком приграничном городе, где многое решается «по дружбе», её строгий подход вызывает как уважение, так и ненависть. Однако её жизнь резко меняется, когда финская мафия похищает её мужа. Чтобы его спасти, Свете придётся забыть о своих принципах и пойти на сделку со своей совестью. Но готова ли она переступить черту, которую сама же для себя провела?

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Что говорят о проекте создатели и актёры

Елизавета Боярская, актриса:

— Моя героиня Светлана Суворова — образцовый таможенник, невероятно скрупулёзная. За всё время её работы ни одна нелегальная пачка сигарет не пересекла границу. Для одних она — символ справедливости, для других — головная боль. Её называют «мышью» за глаза. Но однажды обстоятельства вынуждают её нарушить закон. Что она при этом испытывает — муки совести, страх или, может быть, даже удовольствие? И так ли она безупречна, как сама о себе думала? В этом и есть главный конфликт её персонажа.

Сергей Гилев, актёр:

— Мой герой — добродушный, весёлый, предприимчивый, но с вредными привычками. В «Тоннеле» есть всё: добряки, негодяи, жертвы и победители — как в лучших детективных сериалах. Интересно, что изначально сценарий казался мне чистой драмой, но в процессе съёмок мы обнаружили в нём ироничные моменты. Когда материал позволяет так гибко работать, это значит, что он не так уж прост, и мы снимаем не просто детективный триллер, а нечто большее.

Даниил Страхов, актёр:

— «Тоннель» — это прежде всего история о том, как многое скрыто в нас самих. Мы можем считать себя правильными и честными, но в глубине души может прятаться нечто неожиданное. Как, например, красивое яблоко, внутри которого уже завёлся червь. Что с ним делать? Выбросить? Попытаться избавиться от червя? Или принять его как часть себя? Этот сериал о тех невидимых механизмах, которые управляют нашими поступками, о тайных желаниях, к которым нас тянет, но, возможно, не стоит к ним приближаться.

Флюза Фархшатова, режиссёр:

— Я очень тщательно выбираю проекты, и «Тоннель» сразу меня зацепил. В нём есть всё, что я люблю: закрученный сюжет, сложное переплетение жанров — детектива, триллера и драмы, а главное — мощная трансформация главной героини. Мне особенно интересно работать с Лизой Боярской, ведь у неё невероятный диапазон. Она с лёгкостью чувствует разные жанры и буквально «плавает» в них. К тому же у неё яркая, эффектная внешность, а сделать её «серой мышкой», незаметной и незапоминающейся, — это было интересной задачей.

Дата выхода сериала «Тоннель» пока не раскрывается, но проект обещает стать захватывающим зрелищем, объединяющим напряжённый криминальный сюжет, психологическую драму и неожиданные повороты.