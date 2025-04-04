«Начали спрашивать, что происходит». Пассажиры развернувшегося над Рязанской областью самолёта рассказали о произошедшем

Пассажиры рейса DP6965, который 4 апреля экстренно развернули над Рязанской областью и направили в Москву, рассказали о произошедшем. Один из пассажиров поделился историей с порталом V1.

Мужчина рассказал, что в какой-то момент бортпроводник объявил, что самолёт разворачиваются. Правда, не все пассажиры это услышали, а кто-то просто-напросто проигнорировал. Когда самолёт уже подлетал к столице, многие начали суетиться и спрашивать, что происходит.

Борт вернули к терминалу D Шереметьево. Людей разместили в автобусах, там они ожидали повторный вылет. На площадке аэропорта дежурили «скорая» и пожарный автомобиль.