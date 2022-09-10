Наблюдатели отмечают высокую организацию выборов в Рязанской области

Об этом было заявлено в ходе очередной пресс-сессии в Центре общественного наблюдения за выборами в Рязанской области, который будет работать все дни голосования.

На очередной пресс-сессии председатель Избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков проинформировал, что все избирательные участки во второй день голосования работают в штатном режиме.

«В целом компания идет достаточно спокойно. Все инциденты, которые появляются, мы оперативно отрабатываем. Серьезных проблем нет», – сказал он.

Член Клуба политологов Рязанской области Ирина Сизова отметила, что голосование проходит спокойно и организованно.

«Кампания конкурентная: жители выбирают из пяти известных в регионе кандидатов. У каждого из них была возможность рассказать о себе. Выборы хорошо подготовлены организационно. Работают наблюдатели. Хочется отметить, что избирательная система позволяет каждому человеку и наблюдать за ходом голосования в режиме реального времени, и самому стать наблюдателем. Система абсолютно прозрачная», – сказала Ирина Сизова.

Председатель Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Оксана Артемкина подчеркнула: «Второй день выборов наблюдаю их высокую организацию. За этой четкой работой стоит большая подготовка. На мой взгляд, в регионе выстроена отличная система голосования и наблюдения за выборами».