На Земле начинается трёхдневная мощная магнитная буря

Россиян предупреждают, что в ближайшие часы на Земле начнётся магнитная буря. Её спровоцировала вспышка на Солнце мощностью X7.1, которая случилась ночью 2 октября.

Согласно прогнозам учёных, магнитная буря начнётся сегодня, 3 октября, около 21 часа по московскому времени. К утра её мощность достигнет показателя G3. Всё это время геомагнитная активность останется на этом уровне, она пойдёт на спад 5 октября в 21.00.

Напомним, грядущая магнитная буря станет первой из трёх в октябре 2024 года. Вторая магнитная буря начнётся 10-11 октября и закончится 12-13. По мощности она будет превосходить предыдущую и достигнет трёх-четырёх баллов. В эти дни недомогание могут ощутить сотни тысяч человек. Постарайтесь следить за всеми изменениями самочувствия и оперативно реагировать на них. Третья и последняя буря случится в конце месяца — в районе 22-24 октября. Она продлится до 26 октября. Её сила будет примерно равна трём баллам. Скорее всего, переживут её россияне более-менее спокойно.

В период геомагнитной активности важно: