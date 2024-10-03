Четверг, 3 октября, 2024

На Земле начинается трёхдневная мощная магнитная буря

Автор: Валерия Мединская

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Фото Pxhere

Россиян предупреждают, что в ближайшие часы на Земле начнётся магнитная буря. Её спровоцировала вспышка на Солнце мощностью X7.1, которая случилась ночью 2 октября.

Согласно прогнозам учёных, магнитная буря начнётся сегодня, 3 октября, около 21 часа по московскому времени. К утра её мощность достигнет показателя G3. Всё это время геомагнитная активность останется на этом уровне, она пойдёт на спад 5 октября в 21.00.

Напомним, грядущая магнитная буря станет первой из трёх в октябре 2024 года. Вторая магнитная буря начнётся 10-11 октября и закончится 12-13. По мощности она будет превосходить предыдущую и достигнет трёх-четырёх баллов. В эти дни недомогание могут ощутить сотни тысяч человек. Постарайтесь следить за всеми изменениями самочувствия и оперативно реагировать на них. Третья и последняя буря случится в конце месяца — в районе 22-24 октября. Она продлится до 26 октября. Её сила будет примерно равна трём баллам. Скорее всего, переживут её россияне более-менее спокойно.

В период геомагнитной активности важно:

  • ограничить физические нагрузки;
  • не подвергать организм интоксикации. Нелишним будет отказаться от курения, чрезмерного употребления алкоголя, кофе, сладостей, фастфуда;
  • перейти на правильное питание: употреблять больше белка и клетчатки, меньше есть солёное и жирную пищу;
  • следить за качеством сна, много отдыхать, не нагружать себя огромным количеством рабочих задач;
  • соблюдать питьевой режим;
  • больше времени проводить на свежем воздухе, не «зависать» в компьютерах и гаджетах;
  • иметь при себе лекарства, которые помогают облегчить симптомы хронических заболеваний;
  • следить за изменениями самочувствия, чтобы вовремя обратиться за помощью специалистов.

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