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Пятница, 27 мая, 2022

На здании РГУ установят мемориальную доску Почётному гражданину Рязани Анатолию Лиферову

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7info

На здании РГУ установят мемориальную доску Почётному гражданину Рязани Анатолию Лиферову

Решение об установлении мемориальной доски Почетному гражданину Рязани Анатолию Лиферову принято на заседании Рязанской городской Думы.

Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина установит за счет собственных средств мемориальную доску на фасаде здания, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Свободы, д. 46, со следующим текстом: «Здесь с 1986 по 2017 г. работал в должности ректора и президента РГУ Анатолий Петрович Лиферов, заслуженный работник высшей школы РФ, доктор педагогических наук, академик РАО, Почётный гражданин города Рязани».

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