На здании РГУ установят мемориальную доску Почётному гражданину Рязани Анатолию Лиферову

Решение об установлении мемориальной доски Почетному гражданину Рязани Анатолию Лиферову принято на заседании Рязанской городской Думы.

Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина установит за счет собственных средств мемориальную доску на фасаде здания, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Свободы, д. 46, со следующим текстом: «Здесь с 1986 по 2017 г. работал в должности ректора и президента РГУ Анатолий Петрович Лиферов, заслуженный работник высшей школы РФ, доктор педагогических наук, академик РАО, Почётный гражданин города Рязани».