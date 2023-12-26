На заседании правительства Рязанской области приняты важные решения

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание регионального Правительства, на котором был принят ряд изменений в областные государственные программы, а также заслушаны отчеты об исполнении поручений и проведенной ведомствами работе по обращениям жителей из социальных сетей. Подробности сообщил сайт правительства.

Губернатор заслушал доклады министра ТЭК и ЖКХ Артема Уворвихвоста и главы администрации г. Рязани Виталия Артемова о работе, которая проводится в регионе по устранению последствий сильного снегопада, в том числе на воздушных линиях электропередачи. В ряде районов области из-за непогоды произошли отключения электроэнергии, в частности, в Клепиковском, Рязанском, Спасском районах. Губернатор выразил благодарность бригадам специалистов из соседних регионов, которые оказывают помощь Рязанской области. Павел Малков поручил держать на контроле эту деятельность до полного восстановления электроснабжения в пострадавших населенных пунктах, отметив, что на все жалобы людей необходимо реагировать.

Глава администрации Рязани Виталий Артемов добавил, что продолжается уборка улиц от снега, в первую очередь уделяется внимание территориям у социальных объектов, содержанию тротуаров, вывозу веток и поваленных из-за непогоды деревьев. С 1 января следующего года платные парковки переходят в собственность г. Рязани, их расчистка будет организована по установленному графику.

Павел Малков также обратил внимание членов Правительства и глав муниципалитетов на работу с вопросами рязанцев, поступившими на прямой эфир главы региона, в целом это более 2700 обращений. Губернатор поручил оперативно отработать каждое: «Министров прошу взять эту работу на особый контроль. Она уже идет, ответы гражданам поступают. Буду выборочно проверять потом — как и что сделано. Жду предложений по решению каждого заданного вопроса». Глава региона привел в пример одно из уже отработанных обращений, по которому давал отдельное поручение руководству минздрава области. Так, решен кадровый вопрос в ФАПе села Подовечье Милославского района, после новогодних праздников фельдшер приступит к работе на постоянной основе в этом медучреждении.

По поручению Губернатора решен вопрос со строительством в поселке Пителино Дома культуры, в настоящее время действующее культурное учреждение располагается в приспособленном здании. В рамках федеральной программы по комплексному развитию сельских территорий в течение двух ближайших лет будет реализован проект, включающий строительство Дома культуры на 300 мест, а также спортивной площадки Пителинской школы и капремонт нескольких участков водопроводных сетей в поселке. Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филиппов добавил, что по этой федеральной программе в Рязанской области реализуется несколько проектов. В частности, в 2024 году, помимо нового проекта в Пителино, продолжится строительство целого ряда социальных объектов, начатое в текущем году в р. п. Сараи и в Скопинском районе.

В п. Лесной Шиловского района в январе откроется многофункциональный семейный центр. Работы по его организации ведутся по поручению Губернатора при поддержке министерства труда и соцзащиты региона, ремонт помещений на завершающей стадии.

Одобрен проект постановления об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2024 год. Так, в соответствии с поручением Губернатора в Рязанском регионе эта плата для жителей останется неизменной и составит 11,65 рублей.

Губернатор, комментируя жалобы горожан на стихийную парковку автомобилей на улице Павлова г. Рязани, отметил, что предстоит окончательно определиться с ее видом. Павел Малков поручил подготовить проектные варианты обустройства улицы и представить их на общественное обсуждение. В частности, в настоящее время, по словам главы администрации г. Рязани Виталия Артемова, совместно с архитекторами прорабатывается вопрос организации на ул. Павлова пешеходной зоны. «Уже есть проекты — как может выглядеть улица Павлова. Обсудим их с жителями города, этой улицы. Там точно есть над чем работать. Либо мы сделаем красивую улицу, по которой будет сквозной проезд автомобилей, либо полностью улицу для пешеходов. В следующем году обязательно этот вопрос решим», — сказал Павел Малков.