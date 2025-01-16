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На Западе обеспокоились из-за дрона, кружившего возле Зеленского и британского премьера

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Недалеко от места встречи Владимира Зеленского и британского премьера Кира Стармера в Киеве пролетел беспилотник, пишет Guardian.

По данным газеты, дрон «Шахед» кружил над Мариинским дворцом, когда политики находились в Офисе президента на Банковой.

«Между ними около 800 метров», — говорится в публикации.

При этом украинские власти утверждали, что беспилотника не было в центре города, а его якобы сбили в Соломенском районе.

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По итогам сегодняшней встречи Зеленский и Стармер подписали «столетнее» соглашение о сотрудничестве, носящее по своей сути декларативный характер.

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© Информационное агентство 7info

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