На Западе обеспокоились из-за дрона, кружившего возле Зеленского и британского премьера

Недалеко от места встречи Владимира Зеленского и британского премьера Кира Стармера в Киеве пролетел беспилотник, пишет Guardian.

По данным газеты, дрон «Шахед» кружил над Мариинским дворцом, когда политики находились в Офисе президента на Банковой.

«Между ними около 800 метров», — говорится в публикации.

При этом украинские власти утверждали, что беспилотника не было в центре города, а его якобы сбили в Соломенском районе.

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По итогам сегодняшней встречи Зеленский и Стармер подписали «столетнее» соглашение о сотрудничестве, носящее по своей сути декларативный характер.