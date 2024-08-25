На выставке «Пойдем домой» в Рязани 27 животных нашли новых хозяев

В Рязани состоялась выставка бездомных животных «Пойдем домой». Она проходила в Лесопарке в субботу, 24 августа.

Сотрудники приютов и волонтеры приводили на выставку кошек и собак, которые нуждались в новом доме. Как сообщают в группе «Лесопарк Рязань», любящие руки нашли 11 кошек и 16 собак.

Дети, которые посетили выставку, смогли не только познакомиться в животными. Для юных гостей организовали мастер-классы, аквагрим, а также продажу сладкой ваты, прохладительных напитков и молочных коктейлей.