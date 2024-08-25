Воскресенье, 25 августа, 2024

На выставке «Пойдем домой» в Рязани 27 животных нашли новых хозяев

Автор: Кристина Аманн

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В Рязани состоялась выставка бездомных животных «Пойдем домой». Она проходила в Лесопарке в субботу, 24 августа.

Сотрудники приютов и волонтеры приводили на выставку кошек и собак, которые нуждались в новом доме. Как сообщают в группе «Лесопарк Рязань», любящие руки нашли 11 кошек и 16 собак.

Дети, которые посетили выставку, смогли не только познакомиться в животными. Для юных гостей организовали мастер-классы, аквагрим, а также продажу сладкой ваты, прохладительных напитков и молочных коктейлей.

На выставке "Пойдем домой" в Рязани 27 животных нашли новых хозяев
На выставке "Пойдем домой" в Рязани 27 животных нашли новых хозяев
На выставке "Пойдем домой" в Рязани 27 животных нашли новых хозяев

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