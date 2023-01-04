На вокзале Рязань-1 установили сканер, ограничили проход

На вокзале Рязань-1 начало работу оборудование для досмотра багажа пассажиров, изменился порядок входа в здание. Об этом пишет «КП в Рязани».

По данным издания, оборудование для сканирования пассажиров привезли весной, сейчас оно начало действовать.

С привокзальной площади пройти на вокзал можно через пригородный зал и зал дальнего следования, через главный вход организован выход в город.

Вход в здание вокзала со стороны перрона возможен через одну из трёх дверей главного входа. Выход на перрон — через две другие двери.

На данный момент время прохода в здание увеличилось. Такая же система доступа давно действует на вокзале Рязань-2.