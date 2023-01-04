Среда, 4 января, 2023
7info

На вокзале Рязань-1 установили сканер, ограничили проход

На главнуюНовости Рязани

На вокзале Рязань-1 начало работу оборудование для досмотра багажа пассажиров, изменился порядок входа в здание. Об этом пишет «КП в Рязани».

По данным издания, оборудование для сканирования пассажиров привезли весной, сейчас оно начало действовать.

С привокзальной площади пройти на вокзал можно через пригородный зал и зал дальнего следования, через главный вход организован выход в город.

Вход в здание вокзала со стороны перрона возможен через одну из трёх дверей главного входа. Выход на перрон — через две другие двери.

На данный момент время прохода в здание увеличилось. Такая же система доступа давно действует на вокзале Рязань-2.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/