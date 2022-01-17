На Урале рецидивиста осудят за изнасилование и убийство 11-летней девочки

Суд вынесет приговор по пяти статьям 40-летнему рецидивисту Артему Осипову, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки, пишет КП.

Инцидент произошел в ноябре 2020 года на Урале. По версии следствия, злоумышленник позвал ребенка из Асбеста в гости, чтобы «погреться». Школьница поверила незнакомому мужчине и отправилась к нему в квартиру.

В итоге мужчина жестоко расправился с девочкой и выбросил тело на улицу. Позже он сам показал полицейским место, куда ночью вынес труп ребенка.

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Осипов 19 лет своей жизни провел в местах лишения свободы, он сидел за грабежи, разбои, незаконный оборот наркотиков и убийство, освободиться ему удалось только в феврале 2020 года. Теперь ему грозит пожизненный срок.