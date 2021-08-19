На улице Новой в Рязани перекроют движение

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В Рязани на улице Новой перекроют движение. Причина – ремонт теплосетей в районе перекрёстка с улицами Циолковского и Горького.

Движение закроют в полночь 20 августа и возобновят 30 августа. Транспорт по прежнему будет ходить по изменённой схеме.

Маршруты муниципального транспорта

автобусы маршрутов №4, 6, 17, 20 от остановки «Кальное» проезжают по Касимовскому шоссе, улице Грибоедова, улице Есенина (в прямом и обратном направлении), далее – по своим маршрутам.

Маршруты коммерческого транспорта

автобусы маршрутов №32, 33, 77, 96, 98 от остановки «Автобусный парк» проезжают по улицам Новой, Лермонтова, Электрозаводской, Циолковского (в прямом и обратном направлении), далее – по своим маршрутам.