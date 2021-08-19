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Четверг, 19 августа, 2021
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На улице Новой в Рязани перекроют движение

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На улице Новой в Рязани перекроют движение
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В Рязани на улице Новой перекроют движение. Причина – ремонт теплосетей в районе перекрёстка с улицами Циолковского и Горького.

Движение закроют в полночь 20 августа и возобновят 30 августа. Транспорт по прежнему будет ходить по изменённой схеме.

Маршруты муниципального транспорта

  • автобусы маршрутов №4, 6, 17, 20 от остановки «Кальное» проезжают по Касимовскому шоссе, улице Грибоедова, улице Есенина (в прямом и обратном направлении), далее –  по своим маршрутам.

Маршруты коммерческого транспорта

  • автобусы маршрутов №32, 33, 77, 96, 98 от остановки «Автобусный парк» проезжают по улицам Новой, Лермонтова, Электрозаводской, Циолковского (в прямом и обратном направлении), далее – по своим маршрутам.
  • автобусы маршрутов №47, 53 от остановки «Театральная площаь» следуют по улицам Циолковского, Электрозаводской, Лермонтова. Далее – по своим маршрутам.

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