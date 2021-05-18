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Вторник, 18 мая, 2021
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На улице Новой прорвало трубу

7info
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Днём 18 мая на улице Новой Рязани прорвало трубу. Видео опубликовала группа Типичная Рязань.

Из трубы под напором льётся вода. 

Видео: Иван Ефремов

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