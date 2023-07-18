На главнуюНовости Рязани 18.07.2023 17:01 На улице Вокзальной в Рязани произошло ДТП 7info 2 Фото: группа «ДТП. Аварии. Рязань» ВКонтакте На улице Вокзальной произошла авария с участием «Hyundai Solaris» и «Range Rover». Фото происшествия опубликовала группа «ДТП. Аварии. Рязань» ВКонтакте. Новости партнёров Читайте также Сотрудниц администрации Турлатово подозревают в отравлении бездомных собак Дворы домов на Первомайском проспекте залило водой после дождя На ремонт дорог в Касимове выделят 50 миллионов рублей 19 июля в Роще отключат электричество В Рязани открылась ярмарка, посвященная Дню работника торговли Рязанским водителям начали приходить штрафы за езду по выделенной полосе Рязанская маршрутка №32 возобновит прием льготных карт В Рязани пройдет фестиваль «Секреты средневековых мастеров» авария в РязаниДТП в РязаниЛента новостей РязаньНовости города Рязани Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика На Первомайском проспекте столкнулись две легковушки На месте работают полицейские. Сотрудниц администрации Турлатово подозревают в отравлении бездомных собак В деревне Турлатово массово отравили бездомных собак. Предполагается, что это сделали сотрудницы местной администрации. Дворы домов на Первомайском проспекте залило водой после дождя После ливня в Рязани во вторник, 18 июля, дворы на Первомайском проспекте заполонили потоки воды. На ремонт дорог в Касимове выделят 50 миллионов рублей На благоустройство дорог в Касимове будет выделено 50 миллионов рублей. Об этом сообщил глава местной администрации Иван Бахилов во время своего прямого эфира. 19 июля в Роще отключат электричество Электричество будет отключено на улице Роща в связи с работами МУП «РГРЭС». В Рязани открылась ярмарка, посвященная Дню работника торговли С 18 по 23 июля в Рязани на площади Победы будет работать пятая тематическая ярмарка, посвященная Дню работника торговли. Количество несчастных случаев с гражданами на железной дороге в Рязанской области снизилось Происшествий с несовершеннолетними не зафиксировано. В Рязанской области отремонтируют дорогу Ухолово — Богородицкое — Крещено Гаи Работы включают фрезерование старого покрытия, укладку нового асфальтобетона и укрепление обочин. В Рязани ищут очевидцев наезда велосипедиста на 84-летнюю женщину После наезда пострадавшую госпитализировали. «Спящий пророк» Кейси из США взбудоражил пророчеством о судьбе России Американский провидец Эдгар Кейси, которого за его пророческие сны называют «спящим пророком», оставил несколько пророчеств и судьбе России. Скончался профессор РГРТУ Сергей Карабанов В Рязанском радиоуниверситете учёный руководил научно-исследовательскими работами, был незаменимым сотрудником. Сотрудники «Рязаньэнерго» готовы к работе в условиях непогоды К оперативному реагированию готова 121 бригада в составе 370 энергетиков и 179 единиц техники.