На улице Свободы в Рязани высадили 70 кленов

В Рязани продолжаются работы по озеленению города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани. Работы по озеленению проходят по поручению губернатора Павла Малкова.

На улице Свободы высадили более 70 кленов. В озеленении улицы участвовали сотрудники администрации города, регионального следственного комитета, работники муниципальных предприятий и неравнодушные жители города. Отмечается,что многие пришли вместе с супругами и детьми.

В дальнейшем новые деревья появятся еще на 30 улицах в разных районах города. Ранее были высажены крупномерные саженцы липы на улицах Полонского, Николодворянской и площади Мичурина.

Глава администрации города Виталий Артемов призывает присоединяться к акции по озеленению Рязани местных жителей. Анонсы акций будут публиковаться на сайте администрации города.