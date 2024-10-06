Воскресенье, 6 октября, 2024

На улице Свободы в Рязани высадили 70 кленов

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: admrzn.ru/

В Рязани продолжаются работы по озеленению города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани. Работы по озеленению проходят по поручению губернатора Павла Малкова.

На улице Свободы высадили более 70 кленов. В озеленении улицы участвовали сотрудники администрации города, регионального следственного комитета, работники муниципальных предприятий и неравнодушные жители города. Отмечается,что многие пришли вместе с супругами и детьми. 

В дальнейшем новые деревья появятся еще на 30 улицах в разных районах города. Ранее были высажены крупномерные саженцы липы на улицах Полонского, Николодворянской и площади Мичурина. 

Глава администрации города Виталий Артемов призывает присоединяться к акции по озеленению Рязани местных жителей. Анонсы акций будут публиковаться на сайте администрации города. 

— По воскресеньям в 11 часов у каждой рязанской семьи появится возможность посадить своё семейное дерево, — сообщает пресс-служба мэрии.

На улице Свободы в Рязани высадили 70 кленов
На улице Свободы в Рязани высадили 70 кленов
На улице Свободы в Рязани высадили 70 кленов

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ