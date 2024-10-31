На улице Чкалова в Рязани откроют двустороннее движение транспорта

С 1 ноября в Рязани изменится организация движения транспорта по улице Чкалова, сообщает пресс-служба городской администрации.

На участке от улицы Островского до перекрёстка с улицей Весенней организуют двустороннее движение и уберут полосу для маршрутных транспортных средств.

Об изменениях водителей предупредят с помощью дорожных знаков.

Кроме того, с 21 ноября на этом участке для обеспечения безопасности дорожного движения запретят остановку транспорта. До этого момента рязанцев просят не парковать свои автомобили в местах, где они создают помехи.