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На улице Чкалова в Рязани откроют двустороннее движение транспорта

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Алексей Самохин

С 1 ноября в Рязани изменится организация движения транспорта по улице Чкалова, сообщает пресс-служба городской администрации.

На участке от улицы Островского до перекрёстка с улицей Весенней организуют двустороннее движение и уберут полосу для маршрутных транспортных средств.

Об изменениях водителей предупредят с помощью дорожных знаков.

Кроме того, с 21 ноября на этом участке для обеспечения безопасности дорожного движения запретят остановку транспорта. До этого момента рязанцев просят не парковать свои автомобили в местах, где они создают помехи.

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