На улице Быстрецкой в Рязани установили пункт раздельного сбора мусора

Напротив дома №24 по улице Быстрецкой появился пункт раздельного сбора отходов, сообщает пресс-служба администрации города.

Пункт разделен на 4 секции: пластик, металл, стекло и бумага, а также отдельный отсек для батареек.

Как отметил префект Советского района Рязани Сергей Тарасов, место для приема отходов выбрано с учетом географии квартала – там, где проходит большое количество пешеходов и есть удобный подъезд для автомобилей.

Директор компании «Эко-Пронск» Валерий Матюхин поделился, что данные пункты планируется установить во всех районах города. Сейчас в качестве временной меры на контейнерных площадках Рязани уже установлены сетчатые желтые баки для бумаги и пластика.