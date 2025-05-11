На трассе под Рязанью легковушка перевернулась после столкновения с МАЗом

Утром 11 мая, около 10 часов, на автодороге Рязань–Пронск–Скопин недалеко от Пронска, со стороны Новомичуринска, произошло ДТП. Об этом пишет телеграм-канал издательства «Пресса».

Легковой автомобиль Geely Emgrand столкнулся с колесом впереди идущего МАЗа, который внезапно начал поворачивать налево на просёлочную дорогу. От удара легковушка перевернулась и остановилась на крыше.

В салоне находилась семейная пара. К счастью, супруги не получили серьёзных травм — отделались ушибами и испугом, от госпитализации отказались. Уцелели и утята, которых они везли с рынка.

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«Мы не ожидали, что грузовик перед нами так резко свернёт на просёлок — водитель почему-то не включил левый поворотник, — рассказал владелец Geely. — Слава Богу, мы живы. Жаль только машину — ей всего шесть лет. Вот так съездили на скопинский рынок за утятами».

Выбраться из перевёрнутого автомобиля супругам помогли неравнодушные водители, проезжавшие мимо.