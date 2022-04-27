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Среда, 27 апреля, 2022

На трассе под Рязанью произошло ДТП

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На трассе под Рязанью произошло ДТП

7info

Вечером среды, 27 апреля, на автодороге Рязань — Михайлов произошло ДТП. Видео с места аварии публикует группа «Дороги Рязани».

— 27 апреля в 18:50, ДТП около Семено-Оленинского, — пишет автор поста.

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Официальная информация о случившемся уточняется.

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