На трассе под Рязанью произошло ДТП

Вечером среды, 27 апреля, на автодороге Рязань — Михайлов произошло ДТП. Видео с места аварии публикует группа «Дороги Рязани».
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Официальная информация о случившемся уточняется.
Вечером среды, 27 апреля, на автодороге Рязань — Михайлов произошло ДТП. Видео с места аварии публикует группа «Дороги Рязани».
Официальная информация о случившемся уточняется.
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