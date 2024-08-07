Среда, 7 августа, 2024

На трассе М5 в Рязанской области ограничат движение с 10 и 15 августа

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от wavebreakmedia_micro на Freepik

В Рязанской области временно ограничат движение на некоторых участках трассы М-5 «Урал». Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Поволжуправтодор.

Движение всех транспортных средств ограничат 10 и 15 августа на участках км 170 и км 199. Это связано с монтажом П-образных опор над проезжей частью, расположенных на этом участке.

Во время проведения работ будут установлены временные дорожные знаки.

Ограничения будут действовать в следующие часы:

— с 01:00 по 01:40 10.08 на участке км 198 – км 199;

— с 02:00 по 02:40 10.08 на участке км 198 – км 199;

— с 01:00 по 01:40 15.08 на участке км 169 – км 170;

— с 02:00 по 02:40 15.08 на участке км 169 – км 170.

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