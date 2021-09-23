На торжественном открытии IV Международного форума древних городов выступит театр танца «Гжель»

В среду, 23 сентября в Рязанском цирке состоится торжественное открытие IV Международного форума Древних городов.

Накануне мероприятия главный редактор «7info» Надежда Майорова пообщалась с директором академического театра «Гжель» Мариной Куклиной и главным балетмейстером Валентиной Слыхановой.

— Добрый день. Я задам традиционный вопрос, с которого, наверняка начинается любое ваше интервью. Почему коллектив называется «Гжель»?

— Московский государственный академический театр танца «Гжель» был назван так его основателем — балетмейстером Владимиром Захаровым. Культурный код идеи- воплотить красоту русских-народных промыслов в танце. Так родились номера, ставшие визитной карточкой ансамбля «Гжель», «Хохлома», «Жостово», «Палех».

— Сегодня вечером Вы выступите с концертной программой на площадке Рязанского цирка. Какие номера увидят зрители?

— В сегодняшней программе будут представлены танцы народов мира, танцевальная сюита « Зимушка», сольные номера, легендарная матросская пляска «Яблочко», «Барыня» в современной ритмической обработке.

— Вы впервые в Рязани?

— Мы были в Рязани в 2014 году в рамках фестиваля «Славянский хоровод».

— Как можно стать танцором театра-танца «Гжель»?

— При театре существует хореографическое училище в которое мы уже 4 год набираем студентов-танцоров. И в этом году у нас первый выпуск. Кроме того, можно участвовать в конкурсном отборе ,пройти его и стать артистом балета московского государственного академического театра танца «Гжель».

Фото: theatregzhel_official