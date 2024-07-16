На телеканале «Россия» состоится премьера трогательной мелодрамы «Морячка»

22 июля в 21:20 на телеканале «Россия» состоится премьера многосерийной мелодрамы «Морячка».

Это красивая история о любви: любви к дельфинам, к морю, к людям и, конечно, к жизни. Съемки сериала проходили в живописном Геленджике, а главные роли исполнили молодые актеры Анастасия Мишина («Зоя»), Алексей Демидов («Миленький ты мой»), Дмитрий Ендальцев, а также Николай Добрынин, Агриппина Стеклова, Александра Власова и другие известные артисты. Режиссером сериала выступил Сергей Краснов, известный зрителям по проектам «Тайна Лилит» и «Дорога домой».

Катя Белобородько (Анастасия Мишина) выросла в небольшом рыбацком поселке. По-настоящему счастливой она чувствует себя лишь за штурвалом отцовского катера «Ассоль» и рядом с любимыми дельфинами. Но девушке сделал предложение самый завидный жених в поселке Сергей Галибин (Алексей Демидов). С ним Катю ждет богатая и устроенная семейная жизнь, вот только о море придется забыть навсегда. Однажды из столицы приезжает новый руководитель научного центра по изучению акватории Черного моря – Михаил Ратманов (Дмитрий Ендальцев). На берегу он обнаруживает убитого дельфина. Страшная находка молодого ученого меняет жизнь Кати навсегда. Она становится подозреваемой в совершении преступления, и теперь под угрозой ее будущее.

Сергей Краснов, режиссер: «Сценарий заинтересовал меня, конечно, тем, что один из главных действующих героев – дельфин. Было безумно любопытно попробовать поработать с этими потрясающими животными, понять, как это вообще можно воплотить на экране. Привлекли и съёмки на кораблях – все эти сети, рыба, романтика… Но, в первую очередь, история зацепила меня своим светлым настроением. Она не наивная, не пафосная, о дружбе морячки и дельфина – двух абсолютно искренних, добрых, чистых, открытых созданиях. И очень хотелось максимально это светлое настроение передать, чтобы зрители его почувствовали, эмоционально им прониклись».

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