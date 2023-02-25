В ходе боевых действий в зоне проведения спецоперации погиб 23-летний мобилизованный из Ярославской области Андрей Смирнов, сообщил «Про Город».

Молодой человек проживал в сельском поселении Красный Профинтерн. Он закончил Политехнический колледж по специальности «автомеханик», работал в частной мебельной фабрике. В октября Смирнова призвали в рамках частичной мобилизации.

«Невозможно поверить… Спи спокойно, наш герой! Светлая тебе память, – написала одна из местных жительниц.

У военнослужащего остались младшие братья и сестры.

Отпевание состоится в 11:30 в воскресенье в Яковлевском храме города Ярославля.