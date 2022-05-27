На сбившую ребёнка финалистку конкурса «Мисс Россия 2015» завели уголовное дело

На 27-летнюю финалистку конкурса «Мисс Россия 2015» Марию Тугускину, которая сбила 10-летнего мальчика в центре Москвы, завели уголовное дело, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 264 УК РФ).

ДТП случилось на Фрунзенской улице: девушка за рулём автомобиля Range Rover сбила школьника, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу.

По предварительной информации, у ребенка диагностировали закрытый перелом лодыжки.

Фото: соцсети Марии Тугускиной.