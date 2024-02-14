На российском канале покажут пародию на все мелодрамы сразу

Телеканал 2х2 приступил к съёмкам сериала «Ожоги любви» – пародийной карикатурной мелодрамы, высмеивающей штампы популярных мыльных опер. Главные герои будут постоянно страдать, ссориться, сходиться, расставаться и регулярно узнавать шокирующие новости, которые будут менять их жизнь на «до» и «после». По словам авторов проекта и актеров сериала, «Ожоги любви» обязательно должен получить культовый статус «российского сериала тысячелетия».

В центре сюжета сериала обычная семья Савельевых, которая живёт и не знает бед, пока в в их судьбе не происходит неожиданный поворот. Муж Всеволод и Жена Галина сталкиваются с проверкой отношений, их сын Игнат влюбляется в бывшую подругу матери Ларису. Тем временем загадочный мужчина в кожаной кепке по имени Александр пытается добраться домой, и никто даже не подозревает, что случится, когда он наконец прибудет в пункт назначения…

«Ожоги любви» – это захватывающая и обаятельная пародия одновременно на все российские сериалы сразу. Главные герои – это собирательные образы типичных персонажей, которых кричат «Я люблю тебя!» как минимум раз в минуту экранного времени. Савельевых ждут боль и предательства, интриги и разочарования, потрясения и страдания. И, конечно же, любовь, которая неизбежно оставляет ожоги…

Сериал «Ожоги любви» попал на телеканал 2х2 благодаря всероссийскому интернет-конкурсу авторских видеопроектов «Битва за ТВ», который проводила видеоплатформа RUTUBE. Тогда топ-менеджеры крупнейших российских телеканалов – ТНТ, ТВ-3, «Матч ТВ» и 2х2 – могли выбрать один или несколько перспективных проектов, чтобы в будущем включить их в сетку вещания. Выбор боссов 2х2 остановился на юмористическом сериале молодых и талантливых авторов.

Авторы проекта и телеканал 2х2 обещают показать зрителям рецепт идеального проекта для абсолютно любой аудитории: с нотками абсурдного трагизма, парадоксального юмора и гротескной мелодрамы.

Главные роли в сериале исполнят Антон Кутузов, Артём Ковалёв, Ксения Паршина, Анна Деконская и Леонид Паршин.

Дмитрий Лимарь, директор телеканала 2х2: «В этом гипертрофированным юморе и добром высмеивании различных сериальных клише мы увидели что-то очень близкое телеканалу 2х2 и нашей аудитории. Скажу честно, мы смотрели все серии просто залпом и сразу решили, что хотим увидеть продолжение! Тогда мы связались с ребятами и предложили им работать вместе. Я уверен, что это формат обязательно зайдёт на 2х2, потому что он абсолютно укладывается в концепцию канала, и при этом дарит зрителям новый формат, новый взгляд и новые, ещё пока нераскрученные лица, которые имеют потенциал стать большими звёздами».

Авторы сериала: «Наш коллектив всегда привлекал жанр пародии, а российские сериалы – это идеальное поле для пародий. Во время работы над проектом мы отталкивались от ключевого фактора – это должно быть по-хорошему плохо: способ игры, съёмки, киноляпы, склейки и главное музыка. Мы очень рады, что с нашим проектом теперь познакомиться и телеаудитория. Тем более, что зрители 2х2 прекрасно понимают, что это пародия, в которой не заложен какой-то сакральный смысл. Уверены, что «Ожоги любви» найдут своего зрителя, хотя не исключаем, что того самого, который воспримет произведение серьёзно, и тогда ему будет очень непросто: переживать за героев придется часто».