На Ряжском шоссе в Рязани столкнулись ГАЗель, Geely и Lada Kalina

В четверг, 18 ноября, около 12:00 на Ряжском шоссе в Рязани вблизи дома №20 случилось ДТП с участием трёх автомобилей — ГАЗели, Geely и Lada Kalina, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительной информация, 37-летняя рязанка, управляя Geely, не предоставила преимущество проезда и столкнулась с ГАЗелью под управлением 57-летнего жителя села Реткина. После чего легковушку развернуло, и она врезалась в автомобиль Lada Kalina под управлением 30-летней местной жительницы.

В результате аварии девушка на Geely получила травмы, ей потребовалась медицинская помощь.

По факту происшествия проводится проверка.