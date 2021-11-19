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Пятница, 19 ноября, 2021
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На Ряжском шоссе в Рязани столкнулись ГАЗель, Geely и Lada Kalina

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

В четверг, 18 ноября, около 12:00 на Ряжском шоссе в Рязани вблизи дома №20 случилось ДТП с участием трёх автомобилей — ГАЗели, Geely и Lada Kalina, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

По предварительной информация, 37-летняя рязанка, управляя Geely, не предоставила преимущество проезда и столкнулась с ГАЗелью под управлением 57-летнего жителя села Реткина. После чего легковушку развернуло, и она врезалась в автомобиль Lada Kalina под управлением 30-летней местной жительницы. 

В результате аварии девушка на Geely получила травмы, ей потребовалась медицинская помощь. 

По факту происшествия проводится проверка.

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