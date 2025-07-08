На Рязанской ВДНХ прошел парад семей, 7 пар молодоженов связали себя узами брака

На Рязанской ВДНХ 8 июля проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. Истоки праздника связаны с муромским князем Петром и уроженкой рязанского села Ласково Февронией, которые прожили достойную жизнь в браке, стали эталоном верности, а позднее были причислены к лику святых.

Сегодня 10 супружеских пар, проживших в браке более 25 лет, получили особые награды — медали «За любовь и верность». Еще 7 пар молодожёнов в этот праздничный день связали себя узами брака. Торжественная регистрация, обмен кольцами, первый танец молодых состоялись на Рязанской ВДНХ.

Празднование продолжил парад семей. К нему присоединилось более 100 городов нашей страны. Как отмечают организаторы, парад проводится для того, чтобы объединить семьи, напомнить о важности любви, взаимного уважения и поддержки как основы крепкого общества. К участию ежегодно приглашаются и те, кто еще не нашел свою вторую половинку, но разделяет семейные ценности и дорожит ими.

Возрастное ограничение 6+.